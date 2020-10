Onde assistir ao vivo a Lech Poznan x Benfica, pela Liga Europa?

Bola rola na Polônia nesta quinta-feira, às 13h55 (de Brasília), no primeiro compromisso dos Encarnados na competição europeia

Eliminado da Liga dos Campeões, o estreia na diante do Lech Poznan, da . O jogo acontece nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 13h55 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, para todo o . Na Goal, você também acompanha os principais lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lech Poznan x Benfica DATA Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Municipal de Poznan - Poznan, Polônia HORÁRIO 13h55 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na ESPN. Aqui, na Goal, você também acompanha os principais lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LECH POZNAN

O time polônes entrará em campo após uma boa sequência de jogos em 2020/21, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Porém, perdeu a última partida, diante do Jagiellonia Bialystok, um resultado que teve como consequência a queda na tabela ao nono lugar. O Lech Poznan sofreu gols nos últimos três jogos, mas nos seus últimos sete duelos, balançou as redes adversárias em seis.

Provável escalação do Lech Poznan: Bednarek; Czerwinski, Satka, Dejewski e Kravetz; Puchacz, Moder, Tiba e Kamiski; Ramírez e Ishak.

BENFICA

Vindo de quatro vitórias consecutivas na , que serviram para esquecer o adeus precoce na Liga dos Campeões, o Benfica chega para este jogo em bom momento, já que nessa sequência conseguiu 13 gols e sofreu apenas três. e Pedrinho, dois dos reforços de Jorge Jesus para a temporada, foram relacionados e podem jogar. Todibo, André Almeida e Samiris serão desfalques.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Alex Grimaldo; Éverton Cebolinha, Gabriel Pires, Pizzi e Rafa Silva; Luca Waldschmidt e Núñez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LECH POZNAN

JOGO CAMPEONATO DATA Piast 1 x 4 Lech Poznan Campeonato Polonês 4 de outubro de 2020 Jagiellonia 2 x 1 Lech Poznan Campeonato Polonês 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lech Poznan x Cracovia Campeonato Polonês 25 de outubro de 2020 13h30 (de Brasília) x Lech Poznan Liga Europa 29 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 3 x 2 Farense Campeonato Português 4 de outubro de 2020 Rio Ave 0 x 3 Benfica Campeonato Português 18 de outubro de 2020

Próximas partidas