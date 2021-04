Onde assistir ao vivo a Arsenal x Slavia Praga, pelas quartas de final da Liga Europa?

Arsenal e Slavia Praga se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), na Inglaterra, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A ESPN Brasil, na TV fechada, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Por cabo:

Por satélite:

O Arsenal chegou às quartas de final da Europa League ao passar pelo Olympiakos, da Grécia, nas quartas. O primeiro jogo, na casa dos gregos, acabou com a vitória dos Gunners por 3 a 1 e, em casa, os ingleses perderam por 1 a 0, mas garantiram a vaga pelo placar agregado.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerín, Holding, Gabriel, Cédric; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Willian; Aubameyang

Os tchecos venceram o jogo de volta contra o Rangers, fora de casa, por 2 a 0, depois de empatarem na ida em 1 a 1, e garantiram vaga no placar agregado.

O time, porém, chega com problemas na defesa para o jogo, entre eles o goleiro, que fraturou o nariz nas oitavas e ainda é dúvida, podendo dar a vaga ao seu reserva, de 18 anos.

We have progressed to the @EuropaLeague 🏆 quarter-final for the third time since 2000. And for the third time we will play against an English club! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡️ https://t.co/nw6zrDpbla #arssla #UEL pic.twitter.com/xsfYDI2oKP