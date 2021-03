Onde assistir ao vivo a Ajax x Young Boys, pela Liga Europa?

Holandeses e suíços fazem primeiro jogo das oitavas de final nesta quinta-feira (11), às 14h55; veja como acompanhar na TV e na internet

Ajax e Young Boys fazem o primeiro jogo do confronto nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (11), às 14h55 (de Brasília), na Johann Cryuff Arena, em Amsterdã. O time holandês superou o Lille-FRA na rodada anterior enquanto os suíços deixaram o Bayer Leverkusen pelo caminho. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 2, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Young Boys DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Amsterdam Arena - Amsteradm, HOL HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

"A ESPN 2, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 14h55 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AJAX

O Ajax é o líder do Holandês e um dos favoritos à conquista da Liga Europa. Com Haller não elegível para participar nesta competição, David Ners deve ganhar a vaga no titular e atuar ao lado de Antony. Noussair Mazraoui e Daley Blind são dúvidas para o treinador Erik ten Hag.

Provável escalação o Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch; Neres, Klaassen, Antony; Tadic.

YOUNG BOYS

O time de Berna, capital da Suíça, sofreu um baque grande no último fim de semana ao perder o seu goleiro titular, David von Ballmoos, que sofreu uma concussão. Guillaume Faivre, reserva da posição, joga a partida contra o Ajax.

Provável escalação do Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu, Elia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Heerenveen 0 x 3 Ajax Copa KNVB 3 de março de 2021 Ajax 3 x 1 Groningen Eredivise 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Zwolle x Ajax Eredivise 14 de março de 2021 12h45 (de Brasília) Young Boys x Ajax Liga Europa 18 de março de 2021 17h (de Brasília)

YOUNG BOYS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Basel 1 x 1 Young Boys Campeonato Suíço 3 de março de 2021 Young Boys 1 x 1 Vaduz Campeonato Suíço 6 de março de 2021

Próximas partidas