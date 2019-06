Onde assistir ao amistoso Brasil x Honduras

Seleção entra em campo neste domingo (9) no último teste antes da Copa América

A seleção brasileira entra em campo neste domingo (9) para o último compromisso antes da estreia na , que terá bola rolando a partir do dia 14 de junho. A equipe comandada por Tite terá pela frente Honduras, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Alegre. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO x Honduras DATA Domingo, 9 de junho LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

A seleção fará o seu primeiro jogo desde o corte de Neymar, que se machucou no início do confronto contra o Qatar. Para o seu lugar, o técnico Tite convocou Willian, do .

Na Copa América, o Brasil está no grupo A e fará sua estreia contra a , no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em . Depois, terá pela frente a e .

Provável escalação:

HONDURAS

Sem vencer há quatro jogos (três empates e uma derrota), a seleção hondurenha entra em campo contra o Brasil antes de enfrentar a pela , no próximo dia 17.