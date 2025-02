Onde assistir a Andraus x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (02), na Vila Capanema; confira a transmissão e outras informações do jogo

Andraus x Athletico-PR se enfrentam neste domingo (02), às 16h (de Brasília), na Vila Capanema, em Curitiba, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de NSports e Furacão TV (confira a programação completa).

O Andraus não vive um bom início de campeonato. O time perdeu as últimas três partidas do Estadual e ocupa a penúltima posição da tabela, com quatro tentos somados. Terá, à frente, uma dura tarefa.

Só que o Athletico-PR, por sua vez, também iniciou o torneio aos trancos e barrancos, com nove pontos em seis jogos e vivendo uma sequência de quatro jogos sem vencer, empatando em seus últimos três compromissos. O Furacão é o 8° colocado.

Prováveis escalações

Andraus: Denison; Bruno Ferreira, Nascimento, Diego Fracarolli e Giba; Messias e Lucas; Hiago, Vinícius Kiss e Luís Gustavo; Júlio César. Técnico: Claudemir Sturion.

Athletico-PR: Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Raul, Felipinho, e Zapelli; Izaac, Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Andraus

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?