Onde assistir a América-RN x Treze ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

O América-RN recebe o Treze nesta quarta-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa).

Ainda sem pontuar na Lampions League, o América-RN busca recuperação na competição. A equipe potiguar perdeu os três jogos que disputou na competição até o momento, incluindo uma derrota para o Bahia, por 3 a 0, na última rodada.

Do outro lado, o Treze quer quebrar o tabu de nunca ter vencido o América fora de casa. Além disso, a equipe, que ocupa a quinta colocação do Grupo B com quatro pontos somados, quer voltar para o G-4 do torneio.

Prováveis escalações:

América - RN: Renan Bragança, Noberto, Rafael Jansen, Alan e João Lucas; Ferreira, Antônio Villa e Souza, Matheuzinho, Cauã paixão e Gustavo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

Treze: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto e Rickelme; Will Viana, Lucas Mineiro e Edmundo. Técnico: William De Mattia.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Treze

Xandy, Di María e Alex Sandre, lesionados, não participam do confronto.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena das Dunas - Natal, RN