Onde assistir a América-MG x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (24), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na briga pelo acesso, América-MG e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Invicto na Série B com três vitórias e três empates, o América soma 12 pontos e está na briga para se manter no G-4. Na última rodada, o Coelho venceu o Guarani por 2 a 1.

"O Santos é uma grande equipe, assim como nós. São dois favoritos ao título, dois favoritos ao acesso. A gente vai tratar o jogo como tal. É jogo a jogo, e esse jogo é importante para a gente tentar se aproximar da liderança, porque, também, a gente entende que o nosso objetivo, além do acesso, é sempre buscar o título. O América sempre vai buscar", afirmou o técnico Cauan de Almeida.

Do outro lado, o Santos está na liderança da Série B, com 15 pontos conquistados. Em seis jogos, o Peixe soma cinco vitórias e apenas uma derrota - diante do Amazonas por 1 a 0. Sem João Schimidt, machucado, Rincón é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Moisés (Benítez); Fabinho, Renato Marques e Adyson.

Santos: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Willian Bigode e Otero.

Desfalques

América-MG

Flávio, Wallisson e Rodrigo Varanda são desfalques.

Santos

João Schmidt sofreu um entorse no tornozelo direito.

Quando é?

Data: sexta-feira, 24 de maio de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Boschilia e Leone Carvalho (assistentes), Michel Patrick Costa (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)