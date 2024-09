Onde assistir a América-MG x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Duelo acontece nesta quarta-feira, no Independência; veja tudo o que você precisa saber

América-MG e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa).

O América-MG busca embalar neste último terço de campeonato, em busca do retorno à Série A. O time é atualmente o 7° colocado, com 38 pontos conquistdos - quatro a menos que o Sport, que abre o G-4.

O Paysandu, enquanto isso, vive realidade bem diferente. Em 14° lugar e com 30 pontos, o objetivo do clube é escapar da zona do rebaixamento, a apenas dois pontinhos de distância neste momento. A Chapecoense, com 28 pontos, é quem abre o Z-4.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon Lopes; Juninho e Felipe Amaral; Fernando Elizari, Alê e Fabinho; Matheus Davó. Técnico: Lisca.

Chapecoense: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela, Brendon, Robinho; Ruan Ribeiro, Yony González. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

América-MG

Elias, Benítez, Felipe Azevedo, Gustavinho, Wallisson, Daniel Jr. e Jonathas (lesionados).

Paysandu

Robinho e Keffel (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Independência - Belo Horizonte, MG