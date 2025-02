Onde assistir a América-MG x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 22h (de Brasília), no Estádio Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG), do sportv 2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Cruzeiro está na liderança do Grupo C, com 10 pontos. Na próxima rodada, a Raposa pode confirmar a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Até aqui, a Raposa registra três vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 66%.

Por outro lado, o América-MG ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, um a menos que o líder Athletic Club. invicto no estadual, o Coelho registra três vitórias e dois empates. Aproveitamento de 73%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Cauan Barros e Fernando Elizari; Fabinho, Figueiredo e David Lopes (Jonathas).

Cruzeiro: Léo Aragão (Cássio), William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (Marlon), Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Marquinhos, Dudu e Gabriel Barbosa.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Juan Dinenno, Kaio Jorge e Lautaro Díaz estão fora.

Quando é?