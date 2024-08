Onde assistir a América-MG x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Times se enfrentam em situações opostas na tabela; veja onde assistir

América-MG e Chapecoense vão a campo nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo acontecerá na Arena Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (clique e veja a transmissão dos jogos do dia).

Em quarto na tabela com apenas quatro pontos de distância para o líder Mirassol, o Coelho é a equipe com menos derrotas na competição até aqui e defende uma invencibilidade jogando no Independência nesta temporada. Foram 11 jogos em casa, com sete derrotas e quatro empates. A equipe chega para o jogo numa sequência invicta de oito jogos, embora apenas dois destes tenham sido triunfos.

Por outro lado, a Chape vem encaminhando mais um ano em que brigará na parte de baixo da tabela da Série B. O time catarinense venceu apenas quatro dos 21 jogos no campeonato, e amarga a 18ª colocação. Já são quatro derrotas seguidas e sete sem vencer, no entanto, três vitórias do clube no torneio até aqui foram como visitante, fato que motiva para o jogo em Belo Horizonte.

As equipes empataram em 2 a 2 no duelo do primeiro turno, na Arena Condá. Além disso, América e Chapecoense também se encontraram duas vezes pela Série A do Brasileirão de 2021, sendo uma vitória mineira por 3 a 0 e outro empate em 1 a 1 em Chapecó.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Eder e Marlon; Juninho, Felipe Amaral e Alê; Fabinho, Matheus Davó e Elizari. Técnico: Cauan de Almeida.

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Auremir, Foguinho e Neilton; Marcelo Jr, Mário Sérgio e Marcinho. Técnico: Celso Rodrigues.

Desfalques

América-MG

Os zagueiros Júlio e Pedro Barcelos, os meio-campistas Benítez, Gustavinho e Moisés, e o atacante Brenner são desfalques por lesão.

Chapecoense

O goleiro Matheus Cavichioli e o lateral esquerdo Felipe Vieira são os desfalques da Chape para o duelo, também no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte - Minas Gerais