Onde assistir a América-MG x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Brusque se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 38ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

No meio da tabela, com 55 pontos, o América-MG já não tem mais chances de acesso à Série A. Em 37 jogos disputados, o Coelho acumula 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 49%. Já o Brusque aparece na penúltima posição, com 36 pontos, e está rebaixado para a Série C. O Quadricolor ainda busca sua primeira vitória como visitante na Série B.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Lucão, Ricardo Silva, Nicolas; Fernando Elizari, Moisés, Juninho (Alê), Daniel Júnior; Rodriguinho e Brenner.

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson (Jhan Torres), Éverton Alemão, Marcelo; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Tato González; Pollero.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Keké, Ianson e Alex Ruan estão machucados.

Quando é?