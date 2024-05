Onde assistir a Amazonas x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Santos visita o Amazonas na tarde deste sábado (11), a partir das 17h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em casa, o Amazonas entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição. O Aurinegro acumula um empates e duas derrotas até o momento e está na 18ª posição, com 1 ponto. O atacante Jô deve retornar à equipe, após ter sido preso horas antes do duelo contra a Ponte Preta na rodada anterior. Por outro lado, Sassá tem lesão na virilha e é dúvida.

Já o Santos é o líder com 9 pontos e quer manter a invencibilidade na competição. O Alvinegro ganhou por goleada no jogo passado e deve poupar o zagueiro Gil, devido ao desgaste físico. Além disso, Pedrinho e Furch continuam no departamento médico.

Prováveis escalações

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Guilherme Xavier e Pará; William Barbio, Sassá (Jô) e Matheus Serafim.

Santos: João Paulo; JP Chermont, Jair, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Santos

Gil foi poupado, enquanto Pedrinho e Furch estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus - AM

Arbitragem: (árbitro), (assistentes), (quarto árbitro) e (VAR)