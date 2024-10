Onde assistir a Always Ready x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), no Estádio Ypané; confira a transmissão e outras informações do jogo

Always Ready e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Ypané, no Paraguai, pela primeira rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após golear o Realidade Jovem por 5 a 0 no Campeonato Paulista feminino, o Santos volta suas atenções para a estreia da Libertadores feminina em busca do terceiro título do torneio. No Grupo B, as Sereias da Vila ainda vão enfrentar o Colo-Colo e o Olimpia.

Prováveis escalações

Always Ready: Paula Valencia, Yuditza Salvatierra, Selin Zurita, Ingrid Guzmán, Maria Galvez, Karen Rodriguez , Ana Paula Rojas, Clenilda, Alison Mamani, Issela Plata , Yoselin Portales.

Mais artigos abaixo

Santos: Karen Xavier, Leidi, Camila , Cida, Nath Pitbull, Laura Valverde, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos, Ketlen, Carol Baiana, Paola.

Desfalques

Always Ready

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ypané - Ypané, PAR