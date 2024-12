Onde assistir a Almería x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Clubes se enfrentam nesta quinta pela 36ª rodada de La Liga; confira mais detalhes

Almería e Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (16), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida será realizada no Power Horse Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Lanterna do campeonato com 17 pontos e já rebaixado, o Almería tem um páreo duro pela frente em seus domínios. Com apenas duas vitórias em 35 rodadas, o time vai em busca de terminar a péssima temporada da maneira mais honrosa possível.

Já o Barcelona mira se firmar na segunda colocação após o tropeço do Girona. Com 76 pontos, os Blaugranas podem abrir quatro pontos de vantagem em caso de vitória fora de casa, faltando apenas duas rodadas por disputar.

Mais artigos abaixo

Nos últimos 10 encontros entre os times, o Barcelona leva uma gigantesca vantagem, com nove vitórias e apenas uma derrota. No jogo do primeiro turno, realizado no fim de dezembro, o Barça venceu por 3 a 2. Raphinha e Sergi Roberto (duas vezes) marcaram, enquanto Edgar e Léo Baptistão balançaram as redes pelo Almería.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Almería: Maximiano; Pubill, Montes, Chumi, Centelles; Robertone, Edgar; Romero, Jonathan Viera, Embarba; Lozano. Técnico: Pepe Mel

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, João Cancelo; Sergi Roberto, Pedri, Fermín López; Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres. Técnico: Xavi Hernández

Desfalques

Almería

No departamento médico, Iddrisu Baba fica indisponível.

Barcelona

Suspenso pelo quinto cartão amarelo, Gündogan está fora do jogo. Lesionados, Balde, Gavi e De Jong continuam ausentes.

Quando é?