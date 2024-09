Onde assistir a Alemanha x Hungria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela primeira rodada do grupo 3; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alemanha e Hungria se enfrentam na tarde deste sábado (7), a partir das 15h45 (de Brasília), na Arena Dusseldorf, pela primeira rodada do grupo 3 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view (veja a programação completa).

Em casa, os alemães iniciam a sua caminhada rumo ao título da liga. Kimmich será o capitão da equipe, enquanto Pavlovic,Andrich e Gross são os favoritos a preencher as vagas deixadas por Gundogan e Kroos.

Do outro lado, a Hungria quer surpreender o poderoso rival. Szoboszlai será uma das estrelas em campo.

Prováveis escalações

Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Mittelstadt; Gross, Pavlovic; Musiala, Wirtz, Fuhrich; Havertz.

Hungria: Gulacsi; Botka, Orban, M. Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

Desfalques

Alemanha

Sem desfalques confirmados.

Hungria

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 7 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Arena Dusseldorf, Dusseldorf - ALE