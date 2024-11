Onde assistir a Alemanha x Bósnia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alemanha e Bósnia se enfrentam neste sábado (19), às 16h45 (horário de Brasília), no Europa Park-Stadion, em Freiburg, pela quinta rodada do grupo 3 da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (confira a programação completa).

Invicta com três vitórias e um empate até o momento, a Alemanha está na liderança do grupo, com 10 pontos. Em casa, os alemães buscam um novo triunfo para continuar com folga na ponta da tabela.

Do outro lado, a Bósnia é a quarta colocada, com apenas 1 ponto marcado. A equipe sabe que precisa vencer para seguir com chances de escapar do rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Bruto; Gnabry, Musiala, Sane; Havertz.

Bósnia: Vasilj; Mujakic, Bicakcic, Barisic; Gazibegovic, Tahirovic, Hajradinovic, Huseinbasic, Dedic; Dzeko, Demirovic.

Desfalques

Alemanha

Undav e Angelo Stiller estão no departamento médico.

Bósnia

Nikola Katic cumpre suspensão.

Quando é?