Onde assistir a Alavés x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Barça vai a campo para reencontrar sequência de vitórias em LaLiga; veja onde assistir ao confronto

Deportivo Alavés e Barcelona se enfrentam neste domingo (6), às 11h15 (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol de 2024/25. O jogo será no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria, com transmissão ao vivo do Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado aos canais ESPN (clique e confira a programação na íntegra).

O Alavés ocupa a 11ª colocação da tabela de LaLiga, com três vitórias, um empate e quatro derrotas até então. A equipe vem de duas derrotas seguidas, para o Getafe por 2 a 0 na última rodada, e para o Real Madrid por 3 a 2 na penúltima. Caso vença, e dependendo da combinação de resultados, eles podem alcançar até a oitava posição da tabela.

Mesmo com a derrota na última rodada para o Osasuna, por 4 a 2, o Barça segue liderando o Campeonato Espanhol com 21 pontos em oito jogos. O time de Hansi Flick iniciou sua campanha com sete vitórias seguidas, e agora precisa voltar a vencer para afastar a ameaça do Real Madrid, vice líder, com 18 pontos. A equipe vem de triunfo por 5 a 0 sobre o Young Boys na Champions League no meio da semana.

O Barcelona não é derrotado pelo Alavés em confrontos diretos desde 2016, quando perdeu por 2 a 1 no Camp Nou. De lá para cá, foram 12 vitórias culés e dois empates.

Prováveis escalações

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Mouriño e Sánchez; Jordan, Guevara e Guridi; Vicente, Kike e Stoichkov. Técnico: Luis García Plaza.

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Inigo Martínez e Baldé; Eric Garcia, Pedri e Casadó; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Deportivo Alavés

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Flick não terá uma série de jogadores que estão lesionados para a partida: o goleiro Ter Stegen, os zagueiros Christensen e Ronald Araújo, e os meio-campistas Bernal, Fermín López e Dani Olmo.

Quando é?