Onde assistir a Al Taawoun x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam pela Saudi Pro League nesta quinta-feira (06), no King Abdullah Sport City Stadium; veja tudo o que você precisa saber

Al Taawoun e Al Ittihad se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no King Abdullah Sports City e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

O Al Ittihad vai a campo em busca da liderança do Sauditão. Com 46 pontos, a equipe está empatada em pontos com o Al Hilal - perde no saldo de gols - e ultrapassará, ao menos momentaneamente, o atual campeão em caso de pontuar nesta quinta. E não faltará confiança, levando em consideração a recente vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Al Kholood e, claro, a boa campanha geral nesta temporada.

O Al Taawoun, enquanto isso, vive uma péssima fase. O time do argentino Rodolfo Arruabarrena não vence há quatro jogos e não marcou um golzinho sequer em nenhum dos últimos três comrpomissos. A defesa é sólida - a terceira menos vazada da Saudi Pro League -, mas ofensivamente ainda peca muito na frente do gol, com apenas 18 bolas na rede em 18 jogos. Não bastasse, o time não vence em casa há quase três meses. A tarefa será dura.

Prováveis escalações

Al Taawoun: Atiah; Al-Jumayah, Girotto, Rivas, Al-Saluli e Andrei Girotto; Fajr, El Mahdioui e Bahusayn; Martínez e Barrow. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Al Mousa, Pereira e Kadesh; Kanté e Fabinho; Al Obod, Aouar e Bergwijn; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Taawoun

Muteb Al Mufarrij, Mohammed Al Kuwaykibi, Mailson e Flavio (lesionados).

Al Ittihad

Ahmed Sharahili e Abdulaziz Al Bishi (lesionados).

Quando é?