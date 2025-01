Onde assistir a Al Qadsiah x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Em confronto pela parte de cima da tabela da Saudi Pro League, equipes duelam nesta segunda-feira (27); veja como acompanhar

Al Qadsiah e Al Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 14h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Prince Mohamed Bin Fahd, em Dammam, e terá transmissão do BandSports, na TV fechada e no streaming, além dos canais GOAT e Esporte na Band, no Youtube. Na internet, será possível acompanhar pelo site Band.com.br (clique aqui e confira onde assistir aos jogos do dia).

Al Qadsiah segue surpreendendo em sua temporada de retorno à elite do futebol saudita. Após investir pesado na janela de transferências com nomes de peso como Pierre-Emerick Aubameyang, a equipe ocupa a terceira posição na tabela, com 34 pontos. O time comandado por Míchel tem mostrado solidez defensiva e eficiência ofensiva, características que ficaram evidentes na vitória por 2 a 0 sobre o Al Orubah na última rodada.

Do outro lado, o Al Hilal chega embalado como líder do campeonato, com 43 pontos, sustentando uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O time de Jorge Jesus tem um ataque fulminante, que já balançou as redes 52 vezes nesta edição da competição, sendo 23 gols marcados apenas nos últimos cinco jogos. Apesar de algumas ausências importantes, como o artilheiro Aleksandar Mitrovic, o Ala Hilal busca manter sua supremacia diante de um adversário que promete dificultar a vida do atual campeão.

Prováveis escalações

Al Qadsiah: Casteels; Nacho, Alawjami, Gaston Alvarez; Abu Al Shamat, Iker Almena, Ezequiel Fernandez, Puertas, Al Ammar; Aubameyang, Julian Quinones

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi, Renan Lodi; Neves, Kanno; Al Qahtani, Malcom, Al Dawsari; Marcos Leonardo

Desfalques

Al Qadsiah

Mohannashi e Rajab, lesionados, são baixas.

Al Hilal

Al Shahrani, Neymar e Mitrovic, por problemas físicos, são são opções para o técnico Jorge Jesus.

Quando é?