Onde assistir a Al Qadsiah x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Al Qadisiyah busca manter a boa fase, enquanto o Al Ahli tenta se recuperar após eliminação na Copa do Rei Saudita; confira os detalhes

Al Qadsiah e Al Ahli entram em campo nesta sexta-feira (27), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo acontece no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Qadsiah busca continuar surpreendendo em sua temporada de retorno à elite do futebol nacional. Após garantir a promoção, a equipe de tem impressionado, conquistando três vitórias, um empate e apenas uma derrota em cinco jogos. Atualmente, o time ocupa a sétima posição, somando sete pontos. Além do bom desempenho no campeonato, o Al Qadisiyah também avançou na Copa do Rei Saudita após superar o Al-Orobah.

Por outro lado, o Al Ahli, que também soma sete pontos no campeonato, vive um momento de altos e baixos. Apesar de ter começado bem a temporada e contar com craques como Roberto Firmino e Riyad Mahrez, a equipe vem de uma dura eliminação na King’s Cup, a Copa do Rei Saudita, surpreendida pelo modesto Al Jandal, da segunda divisão, com uma derrota por 2 a 1. Agora, o Al Ahli precisa se concentrar na liga para se recuperar e voltar à briga pelo topo da tabela, tendo Ivan Toney como uma das principais armas no ataque para reverter a sequência negativa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Qadsiah: Castelas; Al Shamat, Thakri, Nacho, Alvarez; Nandez, Fernández; Asiri, Puertas, Al-Ammar; Aubameyang.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Al Ammar; Aljohani, Kessie; Mahrez, Gabri Veiga, Al-Buraikan; Ivan Toney

Desfalques

Al Qadsiah

Sem ausências confirmadas.

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?