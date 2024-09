Onde assistir a Al Nassr x Al Wehda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

No confrotno desta sexta-deira (27), CR7 retorna ao time em busca de mais gols, enquanto Al Wehdah tenta surpreender fora de casa; confira os detalhes

Al Nassr e Al Wehda entram em campo nesta sexta-feira (27), às 12h20 (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo acontece no Al-Awwal Park e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr, que vem de uma sequência invicta de quatro partidas na liga, chega embalado após duas vitórias consecutivas sob o comando de Stefano Pioli, que assumiu recentemente o posto de treinador. Com oito pontos em quatro jogos, o time ocupa a 5ª posição, mas precisa continuar somando vitórias para se aproximar dos líderes, como o Al Hilal, que ainda mantém uma campanha perfeita. Cristiano Ronaldo, que não atuou na última partida da Copa do Rei contra o Al Hazem, deve voltar ao time titular e buscará aumentar sua contagem de gols na temporada e se aproximar do gol número 1000. Com três gols marcados na liga, o craque português tem mostrado sua habitual letalidade, com sete gols nos últimos oito jogos, somando compromissos pelo Al Nassr e pela seleção de Portugal.

Já o Al Wehda vive uma situação bem mais complicada. Ocupando a 14ª posição com apenas quatro pontos, o time comandado por Josef Zinnbauer precisa urgentemente de uma reação para evitar o risco de entrar na zona de rebaixamento. A equipe vem de uma sequência de resultados decepcionantes, incluindo uma derrota devastadora por 7 a 1 para o Al Ittihad e um revés por 1 a 0 para o Al Kholood. Na Copa do Rei, o Al Wehda avançou de fase após um empate por 1 a 1 com o Al Faysaly, conquistando a classificação nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Laporte, Al-Najdi; Al-Khaibari, Otavio; Angelo, Anderson Talisca, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Wehda: De Arruabarrena; Al Mowalad, Al-Hafith, Yamiq, Bakshween; Cretu, Al Makahasi; Amyn, Al-Najei, Goodwin; Ighalo. Técnico: Josef Zinnbauer.

Desfalques

Al Nassr

Sem ausências confirmadas.

Al Wehda

Abdullah Al-Hafith, lesionado, e Bandar Darwish, suspenso, são desfalques.

Quando é?