Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Craque português e companhia tentam 'última cartada' pela briga pelo título; veja tudo o que você precisa saber

Al Nassr e Al Ittihad se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 15h (horário de Brasília), no Al -Awwal Park, em Ríade, pela 30ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Al Nassr vai a campo tentando manter as esperanças de título vivas. Os clubes têm uma diferença de oito pontos na tabela atualmente, enquanto Cristiano Ronaldo e companhia ainda se recuperam da dolorosa e recente eliminação nas semifinais da Champions League Asiática. O time de Stefano Pioli jogará, em suma, pela temporada.

Do outro lado, o Al Ittihad não vai a campo há dez dias e segue com o objetivo de defender a liderança. E, apesar do último triunfo sobre o Al Ettifaq, por 3 a 2, os comandados de Laurent Blanc têm tido problemas jogando como visitante, com três empates e uma derrota nos últimos quatro compromissos. Um novo tropeço, e o time pode recolocar os adversários na briga pelo título.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte e Boushal; Brozovic e Al-Hassan; Angelo, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Ittihad: Al-Mahasneh; Al-Sagour, Al-Mousa, Pereira e Kadesh; Kanté e Fabinho; Diaby, Aouar e Hernández; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Nassr

Salem Al-Najdi e Jhon Durán (lesionados).

Al Ittihad

Predrag Rajkovic e Steven Bergwijn (dúvidas).

Quando é?