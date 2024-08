Onde assistir a Al Nassr x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Cristiano Ronaldo e Neymar na final da Supercopa Saudita 2024

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela decisão da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr enfrenta o Al Hilal na tarde deste sábado (17), às 13h15 (de Brasília), no Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City Stadium, em Abha, pela final da Supercopa Saudita de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e do Esporte na Band, no YouTube, no Bandplay, no aplicativo, no band.com.br, na internet, e do BandSports, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após conquistar o Campeonato Saudita, a Supercopa Saudita e a Copa do Rei Saudita e alcançar 34 vitórias consecutivas, o Al Hilal quer coroar sua campanha com o título da Suercopa. A equipe de Jorge Jesus vem com força máxima, com Bono, Renan Lodi, Ruben Naves, Michael; Sergej Milinkvoic-Savic e Aleksandar Mitrovic, nas contratações de peso. O desfalque fica para Neymar, que se recupera de uma lesão, e só deve voltar em setembro.

O Al Nassr quer surpreender o time de Jorge Jesus e já conta com a contratação de Bento, ex-goleiro do Athletico. O time de Luis Castro não poderá contar com Marcelo Brozovic, que foi expulso na semifinal.

Aliás, o Al Nassar bateu o Al Taawon, por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Ayman Yahya, enquanto o Al Hilal superou o Al Ahli nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Em toda a história, as equipes já se enfrentaram em 48 jogos, com 12 vitórias do Al Nassr, 11 empates e 25 vitórias ao Al Hilal. Foram 51 gols marcados pelo time de Cristiano Ronaldo e 79 pelo time de Jorge Jesus. Em jogos valendo taças, foram seis disputas, com vantagem ao Hilal, que venceu quatro disputas, sendo duas nas penalidades.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Sultan Al-Ghannam, Ali Lajami, Aymeric Laporte, Alex Telles; Abdullah Alkjaibari, Otávio, e Sadio Mané; Ayman Ahmed, Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

Al Hilal: Bono; Hammad Al Yami, Hassan Al Tambakti, Khalifah Al-Dawsari, Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Ruben Naves, Michael; Sergej Milinkvoic-Savic, Salem Al-Dawsari e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Nassr

Marcelo Brozovic, suspenso, está fora.

Al Hilal

Neymar, machucado, segue fora.

Quando é?