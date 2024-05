Onde assistir a Al Nassr x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Cristiano Ronaldo e Neymar no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam pela 32ª rodada da Saudi Pro League nesta sexta; confira mais detalhes

Al Nassr e Al Hilal entram em campo nesta sexta-feira (17), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Al Awal Park at King Saud University e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Segundo colocado com 77 pontos, o Al Nassr chega para o duelo embalado por cinco vitórias seguidas. Com o vice-campeonato já garantido, o time mira vencer o Al Hilal pela primeira vez nesta temporada, já que perdeu nas duas outras ocasiões em que se encontraram.

Após ter o título confirmado na última rodada, o Al Hilal vai em busca da conquista de forma invicta. Com 29 vitórias e dois empates, o time de Neymar precisará passar ileso pelo forte oponente fora de casa para seguir firme neste propósito.

O último encontro entre as equipes aconteceu no início do mês passado, pelas semifinais da Supercopa Saudita. Na ocasião, o Al Hilal venceu por 2 a 1. Salem Al-Dawsari e Malcom marcaram, enquanto Mané descontou para o Al Nassr.

Prováveis escalações

Al Nassr: Ospina; Al-Ghannam, Al-Amri, Laporte, Alex Telles; Al-Khaibari; Yahya, Al-Hassan, Brozovic, Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro

Al Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Rúben Neves, Kanno; Michael, Milinkovic-Savic, Malcom; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Desfalques

Al Nassr

Suspenso pela Federação Saudita, Al-Aqidi segue indisponível. No departamento médico, Anderson Talisca, Ghareeb e Al-Najei continuam fora.

Al Hilal

Neymar (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco) permanece indisponível.

