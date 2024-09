Onde assistir a Al Kholood x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Al Kholood recebe Al Hilal na tarde deste sábado (28), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, pela quinta rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Bandsports, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o Al Kholood é o 11º colocado, com 4 pontos. O time promete dificultar a vida do poderoso rival.

Do outro lado, o Al Hilal é o líder do campeonato, com 12 pontos. O time de Jorge Jesus quer manter o 100% de aproveitamento na competição.

Prováveis escalações

Al Kholood: Marcelo Grohe; Al Hawsawi, Gyomber, Troost-Ekong, Al-Dosari e Quhaimi; Dieng e Al Safari; Collado, Maolida e Muleka.

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Al Tambakti, Al Bulayhi e Renan Lodi; Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom e Aldawsari; Marcos Leonardo e Mitrovic.

Desfalques

Al Kholood

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Neymar continua no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City - SAUD