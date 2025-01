Onde assistir a Al Kholood x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela 15ª rodada da competição

O Al Kholood recebe o Al Ahli na tarde desta quarta-feira (15), às 14h (de Brasília), no Ar-Rass Stadium, em Ar Rass, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida não terá transmissão no Brasil (veja a programação completa aqui).

O time da casa entra em campo pressionado pelos últimos resultados. Com apenas 12 pontos em 14 partidas, a equipe ocupa a 15ª posição, uma vaga acima da zona de rebaixamento. Já o Al Ahli de Matthias Jaissle, com o objetivo de conquistar uma vaga direta para a próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia, busca manter a boa sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. O time tem 26 pontos e ocupa o sexto lugar, com grandes jogadores conhecidos do futebol europeu se destacando.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Al Kholood: Grohe; Hwsawi, Ekong, Gyomber, Al Shammari; N'Doram, Dieng, A. Collado; Myziane, Hammami e Muleka. Técnico: Noureddine Zekri.

Al Ain: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez, Yaslam; Aljohani, Kessié, Firmino; Mahrez, Veiga e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Al Kholood

Sem desfalques confirmados.

Al Ahli

Bassam Al Hurayji desfalca o time.

Quando é?