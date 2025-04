Onde assistir a Al Ittihad x Al Shabab ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei Saudita 2024/25

Embate vale vaga na decisão do torneio nacional; veja tudo o que você precisa saber

Al Ittihad e Al Shabab se enfrentam neste terça-feira (1°), às 15h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Rei Saudita 2024/25. O jogo acontecerá no King Abdullah Sports City, em Jedá, e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação dos jogos na íntegra).

O Al Ittihad é o favorito do confronto, em ótima fase no Campeonato Saudita. O time de Laurent Blanc é o líder da tabela, com 61 pontos – quatro a mais que o Al Hilal, vice-líder –, e quer continuar replicando a boa fase também na copa nacional.

O Al Shabab, enquanto isso, vive sua 'nova era' após a saída do técnico Vitor Pereira para o Wolverhampton, no final do ano passado, agora sob o comando de Fatih Terim. O time é o 6° colocado do Sauditão, com 43 tentos, vindo de imponente vitória por 6 a 0 sobre o Al Orobah. Ademais, já soma cinco compromissos sem perder.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Mousa, Pereira e Sharahili; Al Shanqeeti, Al Nashri, Al Obod e Al Ghamdi; Diaby, Benzema e Al Shehri. Técnico: Laurent Blanc.

Al Shabab: Al Maiouf; Al Thani, Al Sharari, Hoedt e Renan; Aljuwayr e Kamara; Cristian Guanca, Bonaventura e Podence; Hamdallah. Técnico: Fatih Terim.

Desfalques

Al Ittihad

Abdulelah Al Amri e Fawaz Al Sagour (lesionados).

Al Shabab

Fahad Al-Muwallad, Nawaf Al Ghulaimish, Seung-Gyu Kim e Yannick Carrasco (lesionados).

Quando é?

Data: terça-feira, 1° de abril de 2025

Horário: 15h (de Brasília)