Onde assistir a Al Ittihad x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Benzema e Neymar na Liga dos Campeões Asiáticas

Comandados de Jorge Jesus podem se tornar a equipe com mais vitórias seguidas na história; veja tudo o que você precisa saber

Al Ittihad e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (12), às 16h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em jogo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Al Hilal está a um simples triunfo de se tornar o time com maior sequência de vitórias da história do futebol, com 28. O time igualou a marca do The New Saints, do País de Gales, com 27 triunfos seguidos, na última semana e, além de quebrar o recorde absoluto, ainda estaria um passo mais próximo de mais um título na temporada, considerando sua larga vantagem na Saudi Pro League, de 12 pontos sobre o Al Nassr, vice-colocado.

Enquanto isso, o Al Ittihad terá que se recuperar da dura derrota por 2 a 0 do jogo de ida. Para tanto, poderá não contar, porém, com Karim Benzema no comando de ataque, com suspeita de uma lesão. Quem certamente está fora é N'Golo Kanté, suspenso pelo cartão vermelho do jogo de ida.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Mayouf; Al-Olayan, Al Mousa, Hegazi e Kadesh; Al-Sahafi, Al-Ghamdi, Fabinho e Hawsawi; Romarinho e Hamdallah. Técnico: Marcelo Gallardo.

Al Hilal: Al-Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi e N. Al-Dawsari; Al-Qahtani, Rúben Neves e Al-Faraj; Malcom, Mitrovic e S. Al-Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ittihad

N'Golo Kanté (suspenso), Karim Benzema (dúvida), Ahmed Bamsaud, Ahmed Sharahili e Abdullah Al-Jadaan (lesionados).

Al Hilal

Neymar (lesionado).

Quando é?

Data: terça-feira, 12 de março de 2024

Horário: 16h (de Brasília)