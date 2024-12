Onde assistir a Al Hilal x Al Ain ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia

Equipes decidem vaga na final da Champions League da Ásia, nesta terça-feira (23); confira como acompanhar e mais informações do jogo

Al Hilal recebe o Al Ain nesta terça-feira (23), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Champions League asiática. A partida acontece no Kingdom Arena, em Riyadh, e terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O time comandado por Jorge Jesus precisa reverter um placar advérso de dois gols se quiser seguir na briga pelo quinto título de Liga dos Campeões da Ásia de sua história. A surpreendente derrota, na primeira partida das semifinais, quebrou uma sequência de 34 vitórias consecutivas do Al Hilal.

O técnico português se mostrou cnfiante na remontada de sua equipe:

"É a primeira vez que temos um segundo jogo da eliminatória em desvantagem, mas acreditamos muito na remontada. Conhecemos bem o nosso adversário e o nível extraordinário que tem mostrado na competição. O Al Ain defende bem, mas podemos recuperar a desvantagem de dois gols. Só pensamos em recuperar essa desvantagem e em ser melhores que no primeiro jogo", afirmou Jesus em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Al Ain se encontra em uma posição confortável. Quebrando a invencibilidade de 42 jogos de seu adversário, a vitória por 4 a 2 no jogo de ida deu ao time vantagem e confiança para buscar a classificação para a final.

Prováveis escalações

Al Hilal: Al-Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Albulayhi, Al-Shahrani; Rúben Neves, Malcom, Milinkovic-Savic; Michael, Al-Dawsari; Al-Hamdan. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ain: Eisa; Al Ahbabi, Hashemi, Autonne Kouadio, Erik; Abbas, Nader, Woo Park, Palacios; Kaku e Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques

Al Hilal

Neymar e Mitrovic, lesionados, são baixas da equipe de Jorge Jesus.

Al Ain

sem desfalques confirmados.

Quando é?