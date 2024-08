Onde assistir a Al Hilal x Damac ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Comandados de Jorge Jesus têm segundo compromisso em defesa do título da Saudi Pro League; veja quem transmite

Al Hilal e Damac se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade, e terá transmissão da TV fechada no BandSports, e de graça no Youtube pelo Canal GOAT (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Atual campeão da primeira divisão da Copa do Rei da Arábia Saudita, o time de Neymar, Jorge Jesus, Malcom e companhia iniciou mais uma temporada com o pé direito. Além do título da Supercopa sobre o Al Nassr por 4 a 1 na final para começar os trabalhos, a equipe já estreou com vitória na liga, contra o Al Okhdood, por 3 a 0, fora de casa.

O Damac ficou no meio da tabela na temporada passada e se contentou com o décimo lugar, distante da zona de rebaixamento, mas mais longe ainda das cabeças. A equipe se reforçou para 2024/25 e espera uma colocação mais tranquila no campeonato, porém, já iniciou com derrota em casa na estreia, em um 1 a 0 para o Al Khaleej.

Na última edição da Saudi Pro League, os clubes se enfrentaram duas vezes. No primeiro turno, um empate em 1 a 1 na casa do Damac, e no returno uma vitória por 2 a 1 para o Al Hilal.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Ruben Neves, Milinkovic-Savic e Malcom; Alhamdan, Mirovic e Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Damac: Hawswi; Faqihi, Chafai, Bedrane e Anazi; Munshi, Hamed e Stanciu; Al Ghamdi, Diallo e N’Koudou. Técnico: Cosmin Contra.

Desfalques

Al Hilal

Jorge Jesus segue sem contar com Neymar, que está em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho.

Damac

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : quarta-feira, 28 de agosto de 2024

: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Prince Faisal bin Fahd, Riade - Arábia Saudita