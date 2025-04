Onde assistir a Al Ettifaq x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), no E'GO STADIUM, em Damã; veja tudo o que você precisa saber

Al Ettifaq e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no E'GO STADIUM, em Damã, e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

O Al Ettifaq abriu a semana na 8ª posição, com 37 pontos. Logo à frente, vem o Al Taawoun, com 37, mas que já que encerra um bloco de equipes 'à parte' na luta pelo 7° lugar, já que o Al Shabab, na 6ª posição, já aparece com 46 tentos. O principal objetivo é, assim, evitar estacionar no meio da tabela e tentar engatar uma sequência de pontos nesta reta final de nacional, seguindo a demissão do técnico Steven Gerrard, em janeiro.

O Al Hilal vai a campo, enquanto isso, querendo manter-se na briga pela ponta da tabela. O time abre a rodada a cinco pontos do Al Ittihad, líder, e precisa somar pontos para não ver o adversário potencialmente se distanciar ainda mais na liderança do campeonato. O triunfo, portanto, é o foco.

Prováveis escalações

Al Ettifaq: Rodak; Abdulrahman, Hendry, Hindi e Al Madani; Wijnaldum, Ali e Alvaro Medran; Gray, Vitinho e Toko Ekambi. Técnico: Saad Al-Shehri.

Al Hilal: Bono; Al Yami, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Neves e Kanno; Malcom, Milinkovic-Savic e Al Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ettifaq

Al Otaibi e Moussa Dembélé (lesionados).

Al Hilal

João Cancelo (lesionado).

Quando é?