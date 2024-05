Onde assistir a Águia de Marabá x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Águia de Marabá e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22 de maio, no Morumbis. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após um empate sem gols com o Palmeiras no Brasileirão, o São Paulo volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o Tricolor vai em busca do bi. Em 2023, a equipe venceu o Flamengo por 2 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Águia de Marabá vem de derrota para o Ríver por 2 a 1 na Série D. Na Copa do Brasil, a equipe conquistou a classificação para a terceira fase após eliminar o Coritiba por 3 a 2 e o Capital-TO por 3 a 0.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Alex Lopes; Bruno Limão, Betão, David Cruz e Diego Augusto; Wender e Júnior Dindê; Braga, Hítalo, Vitão e Mariano.

São Paulo: Rafael (Jandrei); Moreira, Diego Costa (Ferraresi), Alan Franco e Patryck Lanza ; Bobadilla, Michel Araújo e Rodrigo Nestor; Erick, André Silva e Ferreira.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Pablo Maia está lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 02 de maio de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo (árbitro), Guthier Javarini (assistentes), Adilson Gomes (quarto árbitro), Pablo Ramon Gonçalves (VAR)