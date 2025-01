Onde assistir a Wolverhampton x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sábado (25), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Wolverhampton e Arsenal entram em campo na tarde deste sábado (25), às 12h (de Brasília), no Molineaux, pela 23ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com sete derrotas nos últimos dez jogos, o Wolverhampton vive momento conturbado. Os recentes resultados fizeram com o que time ficasse em 17º lugar, com 16 pontos.

Do outro lado, o Arsenal vem de empate e está na segunda posição, com 44 pontos. Os Gunners sabem que precisam vencer para continuar firme na caça ao líder.

Prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá; Doherty, Bueno, Agbadou; Nelson Semedo, André, João Gomes, Ait-Nouri; Pablo Sarabia, Strand Larsen, Matheus Cunha.

Arsenal: Raya; Timber (Thomas Partey), Gabriel Magalhães, Kiwior, Zinchenko; Declan Rice, Mikel Merino (Jorginho), Odegaard; Trossard, Havertz, Martinelli.

Desfalques

Wolverhampton

Toti Gomes, Yerson Mosquera e Sasa Kalajdzic estão departamento médico.

Arsenal

Ethan Nwaneri, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, William Saliba, Ben White, Gabriel Jesus e Takehiro Tomiyasu estão no departamento médico.

Quando é?