Onde assistir a Velo Clube x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

O Velo Clube recebe o Santos neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no Benitão, em Rio Claro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping no streaming (confira a programação completa).

Lanterna do grupo D, o Velo Clube ainda não pontuou no Paulistão. Em casa, o time quer ganhar para se colocar na disputa por uma vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Santos perdeu clássico de virada e é o segundo colocado do grupo B, com 4 pontos. O Alvinegro sabe que precisa voltar a ganhar para evitar turbulência na Vila Belmiro.

Prováveis escalações

Velo Clube: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo; Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho, Rennan Siqueira (Léo Santos); Sillas, Daniel Amorim.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Luca Meirelles.

Desfalques

Velo Clube

Vinícius Leite e Norton estão no departamento médico.

Santos

Willian Bigode e Aderlan seguem no departamento médico.

