Onde assistir a Uruguai x Japão, pela Copa América

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo C

Pela segunda rodada do Grupo C da , e entram em campo nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), na Arena do . O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO Uruguai x Japão DATA Quinta-feira, 20 de junho LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 20h (de Brasília)

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

URUGUAI

Após golear o na estreia por 4 a 0, os uruguaios dividem a liderança do Grupo C com o , e agora se preparam para enfrentar o Japão na Arena do Grêmio, de olho na classificação antecipada para a próxima fase.

Sem o volante Vecino, que iniciou como titular frente ao Equador, foi cortado da competição por lesão. Valverde deverá ser o seu substituto.

JAPÃO

Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Laxalt; Bentancur, Valverde (Torreira ou Pereiro), Nández e Lodeiro; Suárez e Cavani.

Com uma seleção jovem, os japoneses foram goleados pelo Chile na rodada de estreia, e agora buscam os seus primeiros pontos na Copa América.

Provável escalação: Osako; Tomiyasu, Naomichi Ueda e Nakayama; Shibasaki, Hara, Kubo e Sugioka; Maeda, Ayase Ueda e Nakajima.