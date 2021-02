Onde assistir a Sporting x Benfica, pelo Campeonato Português?

Equipes entram em campo nesta segunda (1), às 18h30, pela 16ª rodada do Campeonato Português; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para abrir na liderança do Campeonato Português, o Sporting recebe o Benfica, nesta segunda-feira (1), às 18h30 (de Brasília), no estádio José Alvalade, pela 16ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sporting x Benfica DATA Segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

Quarto árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Hugo Miguel

Assistentes VAR: Ricardo Santos

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SPORTING

Em primeiro lugar no Português com 39 pontos, o Sporting pode abrir de vez na liderança se vencer o Benfica, terceiro colocado da competição. Para isso, o treinador Rúben Amorim não poderá contar novamente com João Palhinha. Dessa forma, a escalação deve ser a mesma das rodadas anteriores, sem grandes novidades.

Provável escalação do Sporting: Antonio Adán; Feddal, Coates e Luís Neto; Mendes, João Mario, Pedro Porro e Matheus Nunes; Cabral, Pedro Gonçalves e Sporar.

Mais artigos abaixo

O eterno dérbi é 𝗛 𝗢 𝗝 𝗘! 🔥



Deixa nos comentários a tua mensagem de apoio à equipa! 🟢⚪#DiaDeSporting #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/dQkXckTC8I — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 1, 2021

BENFICA

Do outro lado, o Benfica não terá Jorge Jesus no banco de reservas. O treinador ex-Flamengo foi diagnosticado com o novo coronavírus na semana passada e segue em recuperação. Além dele, Everton, Helton, Odysseas, Otamendi e Nuno Tavares, todos com Covid-19, também seguem de fora.

Provável escalação do Benfica: Svilar; Gilberto, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Pizzi, Taarabt e Rafa; Seferovic e Darwin Ñunez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 1 x 0 Braga Taça da Liga 23 de janeiro de 2021 Boavista 0 x 2 Sporting Campeonato Português 26 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Marítimo x Sporting Campeonato Português 5 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Gil Vicente x Sporting Campeonato Português 7 de fevereiro de 2021 13h (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 1 x 1 Nacional Campeonato Português 25 de janeiro de 2021 Benfica 3 x 0 Belenenses Campeonato Português 28 de janeiro de 2021

Próximas partidas