Onde assistir a Slavia Praga x Arsenal, pelas quartas de final da Liga Europa?

Confronto acontece nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Eden Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Slavia Praga recebe o Arsenal nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Eden Arena, República Tcheca, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Slavia Praga x Arsenal DATA Quinta-feira, 15 de abril de 2021 LOCAL Eden Arena - Praga, República Tcheca HORÁRIO 16h (de Brasília)

A ESPN, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira (15), pelas quartas da Europa League. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SLAVIA PRAGA

Após fazer gol nos acréscimos no primeiro jogo, o time da República Tcheca ganhou a chance de decidir a classificação para as semifinais da Liga Europa em casa. A vantagem dos mandantes é já começar o duelo com a vaga, já que o 0 a 0, pelo gol marcado fora, é favorável a eles.

Provável escalação do Slavia Praga: Kolar; Bah, Holes, Zima, Boril; Hromada, Provod, Stanciu; Dorley, Sima, Olayinka.

ARSENAL

Com uma atuação de altos e baixos na ida, os Gunners pressionaram no segundo tempo do duelo e chegaram a acertas duas bolas na trave. O técnico Mikel Arteta espera que seus comandados não desperdicem tantas chances no segundo jogo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SLAVIA PRAGA

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 1 Slavia Praga Liga Europa 8 de abril de 2021 Slavia Praga 0 x 3 Sparta Praga Campeonato Tcheco 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Slovan Liberec x Slavia Praga Campeonato Tcheco 18 de abril de 2021 11h (de Brasília) Slavia Praga x Zlín Campeonato Tcheco 21 de abril de 2021 14h30 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 1 Slavia Praga Liga Europa 8 de abril de 2021 Sheffield United 0 x 3 Arsenal Premier League 11 de abril de 2021

Próximas partidas