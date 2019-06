Onde assistir a Santos x Corinthians, pelo Brasileirão

Clássico paulista está marcado para esta quarta-feira (12), pela nona rodada do torneio nacional

Antes da pausa para a , e fazem o clássico alvinegro nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão. O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Santos x Corinthians DATA Quarta-feira - 12 de junho LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Na cola do líder , o chega com grande confiança após duas vitórias consecutivas.

O técnico Jorge Sampaoli não contará com Rodrygo, por conta do imbróglio com a CBF, além de Derlis Gonález e Cueva, que estão com suas respectivas seleções para a disputa da Copa América. Lucas Veríssimo também está fora cumprindo suspensão.

Provável escalação:

CORINTHIANS

Do outro lado, o ocupa a nona posição, com 12 pontos, e está há quatro jogos sem sofrer gols.

O técnico Carille não poderá contar com o lateral-direito Michel, com dores no músculo posterior da coxa direita. O zagueiro uruguaio Bruno Méndez será o seu substituto.

"A lesão do Michel é muito recente, no sábado. Está fora. O Méndez é quem vai jogar ali na lateral. O Vagner vai passar por exames e ainda vamos analisar" disse o treinador.

Além de Michel fora, Cássio e Fagner estão com a seleção brasileira para a disputa da Copa América e a dupla Mateus Vital e Pedrinho está com a seleção olímpica em torneio na .

Provável escalação: