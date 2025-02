Onde assistir a Santos x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Neymar pode reestrear com a camisa do Peixe nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do TNT na TV fechada, do Nosso Futebol+ no pay-per-view, do Uol Play via streaming, além da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o São Paulo por 3 a 1 na última rodada, o Santos volta a campo na Vila Belmiro. A partida pode marcar a reestreia de Neymar com a camisa do Peixe, e o craque deve atuar por pelo menos 30 minutos. No momento, a equipe santista lidera o Grupo B com sete pontos, somando duas vitórias, um empate e três derrotas.

Por outro lado, o Botafogo-SP, com três pontos conquistados, busca deixar a lanterna do Grupo A e conquistar sua primeira vitória no Paulistão. Com a possível reestreia de Neymar, a equipe de Ribeirão Preto considera um privilégio enfrentar o camisa 10.

"É mais um privilégio para nós poder jogar contra o Neymar. Acredito que vai dificultar muito, pois ele é um dos melhores do mundo, porém, é uma oportunidade de enfrentar um cara de nível mundial, representando a camisa do Botafogo, quem sabe ir lá e ganhar do Santos, quem sabe elevar a marca do Botafogo a um patamar acima", afirmou o goleiro João Carlos.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão (João Paulo); Leo Godoy (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Soteldo; Luca Meirelles (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares.

Botafogo-SP: João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Pablo Thomaz e Jonathan Cafú.

Desfalques

Santos

Pedro Caixinha e Zé Ivaldo vão cumprir suspensão, enquanto Willian Bigode, Thaciano, Aderlan, Escobar, Souza e Lucas Braga estão lesionados.

Botafogo-SP

Sabit Abdulai está suspenso. Já Victor Souza e Gustavo Bochecha estão machucados.

Quando é?