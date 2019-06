Onde assistir a Peru x Brasil, pela Copa América

Seleções entram em campo neste sábado (22), pela última rodada do Grupo A

Pela última rodada do Grupo A, o encara o neste sábado (22), às 16h (de Brasília), na Arena , precisando vencer para terminar a fase de grupos em primeiro. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Peru x Brasil DATA Sábado, 22 de junho LOCAL Arena Corinthians - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PERU

Empatados em pontos com o Brasil no Grupo A, os peruanos estão motivados após a vitória sobre a por 3 a 1 e Paolo Guerrero promete que a equipe jogará de igual para igual contra os brasileiros na última rodada.

"Com o Brasil, também, queremos jogar de igual para igual. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas pensamos em ganhar o jogo", disse o camisa 9.

Caso vençam, os peruanos conquistarão a liderança do Grupo A.

Provável escalação: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Yotún, Cueva, Farfán e Polo; Guerrero

BRASIL

Depois do empate sem gols com a , o Brasil, com quatro pontos em dois jogos, volta a campo no próximo sábado (22) para encerrar sua participação no Grupo A da .

Tirando a Bolívia, que já está eliminada, Brasil, Peru e Venezuela ainda têm chance de garantir vaga.

Provável escalação: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison e Roberto Firmino