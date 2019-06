Onde assistir a Palmeiras x Athletico-PR, pelo Brasileirão

Com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, Verdão terá o apoio de sua torcida neste sábado (8)

e -PR se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Globoesporte.com, na internet. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x DATA Sábado, 8 de junho LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Líder do Brasileirão com 16 pontos, o contará com o apoio de sua torcida no Allianz Parque. Até o momento, mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

No entanto, o técnico Felipão não sabe se terá a presença de Luan. O zagueiro segue como dúvida para o duelo, após sentir um incômodo na virilha sobre o no último dia 25.

O Verdão vem de vitória por 2 a 1 sobre a , em Santa Catarina, no domingo, e está invicto há 30 jogos no torneio.

Provável escalação:

ATHLETICO-PR

Do outro lado, o Furacão tem sérios problemas quando atua como visitante. Com duas derrotas e um empate fora de casa, a equipe de Tiago Nunes busca reforçar o elenco com a maratona de jogos que tem pela frente.

Atualmente, a equipe ocupa a décima posição, com 10 pontos.

Provável escalação: