Onde assistir a Palmeiras x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta sábado (25), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Max, no streaming (confira a programação completa).

Na liderança do grupo D, o Palmeiras acumula 7 pontos. O Verdão vem de triunfo de virada em clássico no meio da semana e deve continuar revezando o elenco.

Já o Novorizontino está na terceira posição do grupo C, com 2 pontos. O time do interior paulista sabe que precisa ganhar para entrar na briga pela classificação.

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti e Naves; Mayke, Maurício, Aníbel Moreno e Caio Paulista; Facundo Torres, Thalys e Luighi.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Willian Farias e Marlon (Patrick Brey); Waguininho, Pablo Dyego e Pedro Balotelli.

Desfalques

Palmeiras

Piquerez, Paulinho e Bruno Rodrigues seguem no departamento médico.

Novorizontino

Airton Moisés cumpre suspensão, enquanto Jean, Vitinho e Lucca estão lesionados.

Quando é?