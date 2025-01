Onde assistir a Manchester City x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester City recebe o West Ham na tarde deste sábado (4), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 20ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em uma temporada de altos e baixos, o Manchester City vem de vitória no jogo passado e subiu para o sexto lugar, com 31 pontos. Os Citizens agora querem emplacar uma sequência de triunfos para entrar na zona de classificação à próxima Champions League.

Já o West Ham foi atropelado pelo líder Liverpool na rodada anterior e está na 13ª posição, com 23 pontos. Os Hammers querem aproveitar o momento instável do rival para voltar a ganhar na competição.

Prováveis escalações

Manchester City: Stefan Ortega; Rico Lewis, Manuel Akanji, Nathan Aké e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Savinho; Erling Haaland.

West Ham: Alphonse Aréola; Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman e Emerson Palmieri; Tomas Soucek e Guido Rodriguez; Mohammed Kudus, Lucas Paquetá e Crysencio Summerville; Niclas Füllkrug.

Desfalques

Manchester City

Rodri, Oscar Bobb e Rúben Dias estão lesionados.

West Ham

Jarrod Bowen e Lukasz Fabianski e Michail Antônio estão no departamento médico.

Quando é?