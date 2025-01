Onde assistir a Manchester City x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sábado (25), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Chelsea fazem clássico na tarde deste sábado (25), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 23ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória, o Manchester City subiu para o quinto lugar, com 38 pontos. Os Citizens buscam o triunfo no clássico para tentar entrar no G-4.

Do outro lado, o Chelsea está na quarta posição, com 40 pontos marcados. Os Blues sabem que precisam vencer para não ser ultrapassado.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Rico Lewis (Matheus Nunes), Akanji, John Stones e Gvardiol; Kovacic; Phil Foden, De Bruyne, Bernardo Silva e Savinho; Erling Haaland.

Chelsea: Robert Sanchez; Recce James (Malo Gusto), Tosin Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Moisés Caicedo e Dewsbury-Hall; Madueke, Cole Palme e Pedro Neto; Nicolas Jackson.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Badiashile, Wesley Fofana e Romeo Lavia estão no departamento médico.

Quando é?