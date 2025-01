Onde assistir a Liverpool x Ipswich ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sábado (25), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool recebe o Ipswich na tarde deste sábado (25), às 12h (de Brasília), no Anfield, pela 23ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder com 50 pontos, o Liverpool não sabe o que é perder há cinco jogos no campeonato. Os Reds querem aumentar a distâncias para os rivais na tabela.

Do outro lado, o Ipswich está na 16ª posição, com 16 pontos. O time quer pontuar fora de casa para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Chiesa; Gakpo.

Ipswich: Muric; Tuanzebe, O'Shea, Greaves, Davis; Phillips, Cajuste; Johnson, Hutchinson, Philogene; Delap.

Desfalques

Liverpool

Curtis Jones, Diogo Jota e Joe Gomez estão no departamento médico.

Ipswich

Sammie Szmodics, Conor Chaplin e Chiedozie Ogbene estão lesionados.

Quando é?