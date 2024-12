Onde assistir a Lazio x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lazio e Atalanta entram em campo na tarde deste sábado (28), às 16h45 (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, a Lazio entrou no G-4. Em quarto lugar com 34 pontos, a equipe azul busca um novo triunfo para seguir na zona de classificação às competições europeias.

Do outro lado, a Atalanta não sabe o que é perder há 12 jogos. E o bom momento fez a equipe chegar na liderança, agora com 40 pontos. O time quer ganhar mais uma para continuar na ponta da tabela.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere.

Desfalques

Lazio

Matias Vecino, Pedro, Tijjani Noslin e Alessio Romagnoli estão o departamento médico.

Atalanta

Gianluca Scamacca e Mateo Retegui estão o departamento médico.

Quando é?