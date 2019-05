Onde assistir a Grêmio x Juventude, pela Copa do Brasil

Para avançar às quartas de final do torneio, equipes precisam de vitória simples na Arena

Nesta quarta-feira (29), e Juventude se enfrentam pela partida de volta das oitavas de final da Copa do , às 21h30 (de Brasília), na Arena. Depois de um empate sem gols em do Sul, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul), além do Sportv 2. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Grêmio x Juventude DATA Quarta-feira, 29 de maio LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação Grêmio)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv 2 e TV Globo (apenas para o Rio Grande do Sul). Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após cinco rodadas sem vitórias no Brasileirão, o Grêmio conquistou o seu primeiro triunfo na competição no último domingo (25), quando venceu o por 1 a 0. Agora, a equipe comandada por Renato Gaúcho volta suas atenções para a .

O treinador não contará com quatro nomes importantes: Matheus Henrique, convocado para seleção brasileira sub-23 que disputa o torneio de Toulon, Kannemann, Cortez e Luan, lesionados. Alisson, com dores no tornozelo direito, pode dar lugar a Diego Tardelli.

Por outro lado, Filipe Vizeu deve iniciar entre os titulares no lugar de André.

Provável escalação:

JUVENTUDE

Invicto há 11 jogos (oito empates e três vitórias) sob o comando de Marquinhos , somando e Copa do Brasil, a equipe busca surpreender o adversário na casa do rival.

Provável escalação: Marcelo Carné, Vidal, Genilson, Sidimar, Eltinho; João Paulo; Lennon,Aprile, Denner, Dalberto; Braian Rodriguez