Onde assistir a França x Brasil, pelo Torneio de Toulon

Após goleada na estreia contra a Guatemala, a equipe comandada por André Jardine encara os anfitriões nesta quarta-feira (5)

A seleção olímpica do enfrenta a nesta quarta-feira (5), às 14h30 (de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do Torneio de Toulon. O duelo terá transmissão AO VIVO do canal Espn Brasil.

Veja informações da partida!

JOGO França x Brasil DATA Quarta-feira, 5 de junho LOCAL Stade d'Honneur Marcel Roustan - FRA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

O duelo entre França x Brasil terá transmissão pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANÇA

Os franceses venceram o Qatar na primeira rodada por 2 a 0 no último domingo (2), na rodada de estreia.

BRASIL

Após golear a Guatemala na estreia por 4 a 0, no último domingo (2), a seleção entra em campo de olho na segunda vitória consecutiva. A equipe comandada por André Jardine ainda enfrentará o Qatar no sábado (8), no Stade Jules-Ladoumègue, na cidade de Vitrolles.

O time conta com as principais promessas do futebol brasileiro. Nomes como Antony ( ), Mateus Vital e Pedrinho ( ), Pedro ( ) e Matheus Henrique ( ) foram chamados e irão desfalcar seus respectivos clubes nos próximos jogos.

O Brasil lidera o Grupo B do torneio, que ainda conta com França e .