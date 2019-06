Onde assistir a Fluminense x Flamengo, pelo Brasileirão

Clássico carioca marca a oitava rodada do torneio nacional neste domingo (9)

Atravessando momentos opostos, e entram em campo neste domingo (9), às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Domingo - 9 de junho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida será transmitida pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Após ser derrotado pelo Cruzeiro nos pênaltis e ser eliminado nas oitavas de final da Copa do , o Tricolor volta suas atenções para o Brasileiro.

Próximo da zona de rebaixamento, a equipe comandada por Fernando Diniz tem apenas seis pontos e está há dois jogos sem vencer no torneio.

Provável escalação:

FLAMENGO

Já o vive momento oposto do rival. Com 13 pontos, é o quarto colocado e vem embalado por duas vitórias seguidas no torneio.

Convocado para defender a na , Cuéllar deve ser substituído por Piris, que teve uma atuação segura diante do .

"Oportunidade muito importante para mim. É bom para pegar uma sequência e ritmo de jogo. Então, quero dar o meu melhor para poder jogar ao lado dele. Sabemos o que ele representa para o Flamengo e para nós. Tenho que fazer tudo certinho para fazer o trabalho que ele faz", disse o meia.

Provável escalação: