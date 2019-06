Onde assistir a Equador x Japão, pela Copa América

Sonhando com a classificação para as quartas de final do torneio, seleções buscam primeira vitória

Pela terceira e última rodada do Grupo C da , e entram em campo nesta segunda-feira (24), às 20h (de Brasília), no Mineirão, em busca da primeira vitória no torneio. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv 2. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO Equador x Japão DATA Segunda-feira, 24 de junho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv 2. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EQUADOR

Com duas derrotas e com chances pequenas de classificação, o Equador entra em campo sem o zagueiro Achillier, expulso no final do confronto contra o . Arturo Mina é o seu provável substituto.

Provável escalação: Domínguez; Velasco, Arturo Mina, Arboleda, Ramírez; Gruezo, Orejuela, Mena, Méndez, Ibarra (Antonio ); Enner Valencia

JAPÃO

Ao contrário do Equador, o Japão registra um ponto após o empate com o e agora precisa de uma vitória para garantir vaga nas quartas de final como terceiro colocado, já que o terminou com dois pontos no Grupo B e seria ultrapassado por Equador ou Japão em caso de vitória de uma das seleções.

Provável escalação: Kawashima; Iwata, Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Itakura, Shibasaki, Miyoshi, Nakajima; Abe e Okazaki